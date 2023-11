NANTUCKET/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Ansprache nach der Freilassung erster Geiseln aus der Gewalt der Hamas mit deutlichen Worten das Ziel einer Zweistaatenlösung bekräftigt. "Wenn wir in die Zukunft blicken, müssen wir den Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten durchbrechen", sagte Biden am Freitag. "Wir müssen unsere Entschlossenheit erneuern, diese Zweistaatenlösung anzustreben, in der Israelis und Palästinenser eines Tages Seite an Seite (...) mit einem gleichen Maß an Freiheit und Würde leben können", betonte der US-Präsident. "Zwei Staaten für zwei Völker. Das ist jetzt wichtiger denn je."

Weiter sagte Biden: "Die Hamas hat diesen Terroranschlag verübt, weil sie nichts mehr fürchtet, als dass Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden leben." Wenn man den Weg des Terrors, der Gewalt und des mörderischen Krieges weitergehe, dann gebe man der islamistischen Terrororganisation, was sie suche. Auf die Frage, ob der US-Präsident der Hamas bei der Einhaltung des Abkommens zur Freilassung der Geiseln traue, sagte Biden: Die Hamas reagiere auf Druck. Darauf vertraue er. Nicht aber darauf, dass sich die Hamas an irgendetwas halte./trö/DP/he