Asep Medical Holdings Inc. erhält Patentzulassung für seine KI-basierte Sepsis-Diagnosetechnologie in den USA

VANCOUVER, BC, 24. November 2023 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen für seine KI-basierte Sepsis-Diagnosetechnologie mit der Bezeichnung SepsetER TM erfolgreich die Patentzulassung in den Vereinigten Staaten erhalten hat. Das Unternehmen erhielt von seinen Rechtsanwälten die Bestätigung seiner US-Patentanmeldung Nr. 16/279788, die im Anschluss daran in den USA mit einer Bevölkerung von 332 Millionen Menschen validiert wurde. Dieses Patent erhielt die Zulassung, nachdem dem Unternehmen im November 2022 erfolgreich die Patente für Europa und Australien erteilt wurden; diese Regionen repräsentieren ca. 400 Millionen Menschen.

Das am 18. August 2023 erteilte US-Patent gilt exklusiv für die Tochtergesellschaft Sepset Biosciences Inc. von Asep Inc. und validiert den einzigartigen KI-basierten Ansatz des Unternehmens für die Diagnose von Sepsis, einer Krankheit, die jährlich weltweit mehr als 11 Millionen Todesfälle verursacht. SepsetER TM ist ein blutbasierter Genexpressions-Assay, der unter der Leitung von Dr. Robert E. W. Hancock, einem führenden UBC-Mikrobiologen und dem Gründer, Chairman und CEO von Asep Inc., entwickelt wurde. Der Test ermöglicht eine frühzeitigere und schnellere Risikobewertung der Sepsis und eine gezielte Behandlung. Sepsis ist auch bei den meisten Patienten mit einer schweren COVID-19-Erkrankung die Todesursache.

Die Patente bieten außerdem eine solide Grundlage für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, da sich der Test in fortgeschrittener Entwicklung und in Vorbereitung auf formelle klinische Studien gemäß dem 510(k)-Freigabeprozess in den Vereinigten Staaten befindet. Da die SepsetER-Signatur bisher bereits bei mehr als 700 Patienten mit Sepsis und schwerer COVID-19-Erkrankung validiert und verfeinert wurde, ist das Unternehmen bestrebt, dies in einer formellen Studie zu replizieren. Im Bereich der Diagnostik umfasst der 510(k)-Freigabeprozess eine einzige klinische Studie, die bei erfolgreichem Abschluss zur Zulassung durch die US-amerikanische Food & Drug Administration (FDA) führt. Nach der Zulassung wird der Test zum Einsatz in Notaufnahmen und auf Intensivstationen weltweit vermarktet, sodass Ärzte bereits frühzeitig fundierte Entscheidungen über die Behandlung von Patienten treffen können, was die Prognose und die Überlebensrate verbessert.