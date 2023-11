Mit den Kursen der VW Vzg.- (ISIN: DE0007664039) und der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) ging es in den vergangenen 12 Monaten deutlich nach unten. Während BASF-Aktionäre in diesem Zeitraum einen Kursverlust von 10 Prozent erlitten haben, müssen sich Anleger mit der VW Vzg.-Aktie sogar mit einem Kursrückgang von 21 Prozent abfinden.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der beiden DAX-Werte in den nächsten Jahren nicht mehr allzu hoch sein sollte, könnte eine Investition in die derzeit von der LBBW zur Zeichnung angebotenen Performance Deep Express-Zertifikate auf die VW Vzg.- (ISIN: DE000LB4PZB8) und BASF-Aktie-Aktie (ISIN: DE000LB4PZ81) mit Sicherheitspuffern von 30 Prozent und Zinszahlungen von 5 Prozent (BASF) und 6,25 Prozent (VW Vzg.) je Beobachtungsperiode zur Zeichnung an. Am Beispiel des Performance Deep Express-Zertifikates auf die VW Vzg. soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.