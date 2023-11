Seite 2 ► Seite 1 von 3

Koblenz (ots) - Die Debeka, eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschlandund größter privater Arbeitgeber in Koblenz, hat jetzt den Erweiterungsbau ihrerUnternehmenszentrale eröffnet. Bereits seit Ende Mai hat das Unternehmen dasneue Gebäude abteilungsweise bezogen und den Umzug bis zum heutigen Tagabgeschlossen. "Die Debeka rückt in Koblenz wieder näher zusammen. Das stärktnicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern vereinfacht auch organisatorischeAbläufe", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. Der Neubau bietet1.350 Arbeitsplätze für ca. 1.800 Mitarbeitende. "Eine attraktive und moderneArbeitsumgebung ist wichtig, um die Fachkräfte von morgen zu gewinnen und zuhalten - gerade in Zeiten des Fachkräftemangels", so Brahm weiter. "Unser neuesGebäude ist zweckmäßig und modern. Natürlich war das eine große Investition, diesich aber für uns - und damit letztlich auch für unsere Mitglieder - rechnet."Das Unternehmen trägt mit dieser Investition gleichzeitig auch zurwirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Die Baukosten lagen bei rund 140Millionen Euro.Bisher waren die 4.700 Debeka-Mitarbeitenden in Koblenz auf 15 Standorteverteilt. Viele angemietete Objekte kann die Debeka durch den Bezug des Neubausjetzt aufgeben. Das Unternehmen praktiziert Desksharing. Das bedeutet, dass einArbeitsplatz von mehreren Mitarbeitenden genutzt werden kann. Das ist möglich,weil durch das neue hybride Arbeitsmodell viele Mitarbeitende mobil - alsoortsunabhängig - arbeiten. Aber auch im Büro will die Debeka trotzdem durchmoderne Arbeitsplatzgestaltung - eine sogenannte New Work-Umgebung - einen Ortschaffen, in dem gerne gemeinsam gearbeitet wird. Im Neubau gibt es eine neueBürolandschaft mit Sonderzonen. Auch Führungskräfte haben teilweise keinenfesten Arbeitsplatz mehr. Damit will die Debeka starre Bürostrukturen auflösen,um die Büroarchitektur stärker an den jeweiligen Tätigkeiten auszurichten undein auf Aktivitäten basiertes Arbeitsumfeld zu schaffen.Festakt zur EinweihungGemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, demKoblenzer Oberbürgermeister David Langner und weiteren Ehrengästen hat dieDebeka am Samstag, den 25. November, den Erweiterungsbau ihrerUnternehmenszentrale in Koblenz feierlich eröffnet. Das Unternehmen bekennt sichdamit auch noch einmal deutlich zu seiner Heimatstadt Koblenz."Das Engagement der Debeka in Koblenz zeigt: Rheinland-Pfalz ist ein attraktiverWirtschaftsstandort, an dem sich Investitionen lohnen. Hohe Lebensqualität,