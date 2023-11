Der Ölsektor steckt in einer Konsolidierung. Die Ölpreise schwächeln. Die Aktien der Ölproduzenten konsolidieren. Die zurückliegende Quartalsberichtssaison fiel eher durchwachsen aus. Einige Enttäuschungen verhagelten den Marktakteuren die Kaufstimmung.

Auch die Anfang November von ConocoPhillips vorgelegten Quartalsergebnisse fielen ambivalent aus und wussten nicht vollumfänglich zu überzeugen.

Die aktuelle Gemengelage spiegelt sich in der aktuellen Kursentwicklung der Aktie wider. Seit dem im Oktober gescheiterten Versuch, über das Widerstandscluster um 125+ US-Dollar zu setzen, ist die Luft schlichtweg raus. Die Anfang November veröffentlichten Quartalsergebnisse verpassten es, die Kursentwicklung erneut anzukurbeln.

In den letzten Handelstagen stand der Kursbereich 115 US-Dollar / 110 US-Dollar im Fokus. Die Aktie zeigt Ansätze, einen Boden in diesem Bereich auszubilden. Das Ganze ist allerdings noch etwas mit Vorsicht zu genießen. Noch fehlt es der Aktie an Aufwärtsdynamik.

Kurzum. ConocoPhillips könnte gerade im Begriff sein, in der Zone 115 US-Dollar / 110 US-Dollar einen Konsolidierungsboden auszubilden. Ob das Unterfangen gelingen wird, bleibt abzuwarten. Sollte es für die Aktie unter die 110 US-Dollar gehen, wäre das Szenario vom Tisch. Um auf der Oberseite erste Akzente zu setzen, muss ConocoPhillips über den Widerstandsbereich 118 US-Dollar / 120 US-Dollar vorstoßen. Um auf die eingangs aufgeworfene Frage noch einmal einzugehen – noch ist das Ende der Konsolidierung nicht abzusehen. Um dieses einzuläuten, muss ConocoPhillips über die 120 US-Dollar vorstoßen.