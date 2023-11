Wirtschaft Arbeitgeber erwarten Wohlstandsrückgang wegen Fachkräftemangel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger rechnet fest damit, dass Deutschland aufgrund des Fachkräftemangels an Wohlstand einbüßen wird. "Vollständig beheben lässt sich der Fachkräftemangel nicht mehr", sagte Dulger der "Bild am Sonntag".



"Und das wird dazu führen, dass wir in diesem Land Wohlstand verlieren." Die Politik müsse nun versuchen, den Fachkräftemangel abzumildern. "Deutschland muss wieder attraktiv werden für Fachkräfte aus dem Ausland", so Dulger weiter.