Wichtige Termine im Blick: Allianz stark, Konjunkturdaten veröffentlicht

Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

Deutschland: Allianz, Investor Day

Konjunkturdaten

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 10/23

01:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung)

06:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 9/23 (endgültig)

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 10/23

08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 10/23

08:30 Uhr, Schweden: BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3/23

10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 11/23

10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 10/23

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 11/23

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung)

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. "Hoffentlich Allianz versichert" - diesen alten Werbeslogan der Münchner könne man fast eins zu eins auf die Anlagestory anwenden, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Versicherer zeige nämlich weiter Stärke und erfülle die Ansprüche.

Die Allianz hat ihre Stärke als Versicherungsunternehmen unter Beweis gestellt und erfüllt die Erwartungen der Anleger. Die Privatbank Berenberg hat daher ihre Einstufung für die Allianz auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 309 Euro festgelegt. Analyst Michael Huttner betont in einer Studie, dass die Allianz weiterhin stark ist und die Anforderungen erfüllt.

In Bezug auf die Konjunkturdaten stehen heute verschiedene Veröffentlichungen an. In Japan werden die Verbraucherpreise für Oktober 2023 veröffentlicht, ebenso wie der Jibun Bank PMI für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen im November 2023. Zudem werden die Frühindikatoren für September 2023 endgültig veröffentlicht. In Finnland werden die Erzeugerpreise für Oktober 2023 bekannt gegeben. In Deutschland wird das BIP für das dritte Quartal 2023 in der zweiten Veröffentlichung veröffentlicht. Schweden veröffentlicht die Erzeugerpreise für Oktober 2023 und das BFS-Beschäftigungsbarometer für das dritte Quartal 2023. Des Weiteren wird das ifo-Geschäftsklima für November 2023 in Deutschland veröffentlicht, die Arbeitslosenquote für Oktober 2023 in Polen und das Geschäftsklima für November 2023 in Belgien. In den USA wird der PMI für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen im November 2023 veröffentlicht.

Mit dem wO-Tagesausblick behalten Sie den Überblick über die wichtigsten Termine des Tages und starten bestens vorbereitet in den Handelstag. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Allianz auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 309 Euro festgelegt. Die Allianz zeigt weiterhin Stärke und erfüllt die Anforderungen. Zudem werden heute verschiedene Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter die Verbraucherpreise und der PMI in Japan, das BIP in Deutschland und der PMI in den USA.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 232,7EUR gehandelt.