DAX erreicht 16.000 Punkte: Jahresendrallye in Sicht? Regierungs-Shutdown und Thanksgiving-Rally im Fokus

Der DAX hat die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten erreicht und könnte den Weg für eine mögliche Jahresendrallye ebnen. Die positive Tendenz des DAX scheint vorerst bestehen zu bleiben, doch die Erfahrungen aus den Monaten August und September, in denen der Index an der 16.000-Punkte-Marke scheiterte, mahnen zur Vorsicht. Zusätzlich droht in Deutschland ein Regierungs-Shutdown, der jedoch durch ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse vermieden werden könnte. Die Ratingagenturen Fitch und Moody's beobachten das politische Treiben in Berlin genau. Der November markiert üblicherweise den Beginn der statistisch günstigsten sechs Monate für Aktienmärkte, was dem DAX Unterstützung geben könnte. Zudem könnte die Thanksgiving-Rally dem deutschen Leitindex Rückenwind verleihen. Heute wird an der Wall Street nur verkürzt gehandelt, da der Black Friday für den Einzelhandel von großer Bedeutung ist. Ein guter Start ins Weihnachtsgeschäft könnte die Börsen weiter beflügeln, während ein schwacher Auftakt zu einer Trendwende führen könnte.

Am letzten Handelstag der Woche dürfte es im deutschen Aktienhandel zunächst ruhig zugehen, da die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen sind. Der DAX wird wenig verändert erwartet und steht nahe der 16.000er Marke. Der November war bisher ertragreich für den deutschen Leitindex, der ein Plus von acht Prozent verzeichnet. Die deutsche Wirtschaft ist im November weiter geschrumpft, jedoch weniger stark als in den Vormonaten. Die pessimistische Stimmung in den befragten Unternehmen hellt sich seit dem August-Tief tendenziell auf, jedoch ist noch kein stabiler Trend erkennbar. Die aktuellen Werte deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft auch im Schlussquartal schrumpft. Die Euro-Wirtschaft steuert insgesamt auf eine technische Rezession zu, da die Stimmung der befragten Unternehmen seit vier Monaten eingetrübt ist. Die Einkaufsmanagerdaten haben kurzfristig keinen Einfluss auf die Kurse, helfen jedoch das aktuelle Kursgeschehen in einen Kontext zu setzen. Die Aktienindizes haben sich übertrieben entwickelt und wurden von den starken US-Indizes mit nach oben gezogen. Die sogenannten "Magnificent 7", die Mega-Cap-Technologieunternehmen der USA, verzerren weiterhin den Markt. Sie sind für einen Großteil der starken Performance der Aktienindizes verantwortlich. Der DAX und andere Indizes haben sich von der Kursrally der US-Indizes anstecken lassen.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 16.024PKT gehandelt.