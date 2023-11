Ölpreise uneinheitlich: Brent steigt, WTI fällt - OPEC+-Treffen verschoben

Die Ölpreise haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 35 Cent auf 81,95 US-Dollar, während der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate um 20 Cent auf 76,91 Dollar fiel. Die Förderpolitik des OPEC+-Verbunds bleibt weiterhin im Fokus des Ölmarktes. Ein für das Wochenende geplantes Treffen wurde aufgrund von Unstimmigkeiten über die Produktion afrikanischer Staaten wie Angola und Nigeria auf Donnerstag verschoben. Es wird erwartet, dass Saudi-Arabien eine Einigung mit diesen Ländern erzielen wird. Experten sehen dies als beruhigend für den Ölmarkt an und betonen, dass Saudi-Arabien weiterhin bereit ist, einen Großteil der Angebotskürzung zu übernehmen, um den Markt zu stabilisieren. Insgesamt haben die Ölpreise seit Montag nur leicht zugelegt. Saudi-Arabien begrenzt seine Produktion stärker als andere OPEC-Länder, um die gefallenen Preise zu stützen. Am Donnerstag fielen die Ölpreise erneut, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 80,95 US-Dollar kostete, 1,01 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate fiel um 83 Cent auf 76,27 Dollar. Die Verschiebung des OPEC+-Treffens auf Ende November führte zu starken Schwankungen bei den Ölpreisen. Saudi-Arabien und Russland halten ihr Angebot knapp, um niedrige Rohölpreise zu verhindern. Es wird erwartet, dass die Produktionskürzungen verlängert und ausgeweitet werden könnten. Am Donnerstag sanken die Ölpreise weiter, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 81,16 US-Dollar kostete, 80 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate fiel um 72 Cent auf 76,38 Dollar. Marktbeobachter erwarten, dass die Unstimmigkeiten innerhalb der OPEC+ weiterhin für Kursbewegungen sorgen könnten. Die gestiegenen Ölreserven in den USA belasteten ebenfalls die Ölpreise. Am Donnerstag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 80,90 US-Dollar, 1,04 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate fiel um 1,07 Dollar auf 76,03 Dollar. Die Preisbewegungen blieben im Vergleich zum Vortag begrenzt. Die Verschiebung des OPEC+-Treffens auf den 30. November führte zu starken Schwankungen bei den Notierungen. Marktbeobachter erwarten weiterhin Kursbewegungen aufgrund der Unstimmigkeiten innerhalb der OPEC+. Die gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA belasten ebenfalls die Ölpreise.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 80,21USD gehandelt.