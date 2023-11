Volkswagen setzt verstärkt auf chinesische Zulieferer - Schutz vor internationalen Krisen und wachsender Konkurrenz

Volkswagen plant, verstärkt auf chinesische Zulieferer zu setzen, um sich vor internationalen Krisen zu schützen. Der Konzernvorstand für China, Ralf Brandstätter, erklärte, dass politische Sanktionen eine Herausforderung für internationale Hersteller in China seien. Volkswagen beobachte Krisen wie in der Ukraine oder im Nahen Osten, die die Wirtschaft beeinflussten. Daher wolle das Unternehmen "in China, für China" produzieren und eine autonome, kontrollierbare Wertschöpfungskette aufbauen. Volkswagen plant, lokale Zulieferer in China zu nutzen, um weniger abhängig vom Import oder Export zu sein.

Der Schritt hin zu chinesischen Zulieferern ist nicht nur eine Reaktion auf politische Unwägbarkeiten, sondern auch eine Reaktion auf die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller auf dem E-Automarkt. Volkswagen hat in diesem Segment Boden verloren, insbesondere an BYD, die deutlich mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge in China verkaufen. Um im chinesischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, hat Volkswagen beschlossen, den Standort in Hefei auszubauen und dort neue Produktions- und Entwicklungshallen zu errichten.