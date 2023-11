Postgesetz-Reform: Deutsche Post bekommt mehr Zeit für Briefzustellung - Kosten senken, CO2-Emissionen reduzieren!

Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Gesetzesvorschlag zur Reform des Postgesetzes vorgelegt, der der Deutschen Post mehr Zeit bei der Beförderung von Briefen einräumt. Bisher musste die Post mindestens 80 Prozent der Briefe am folgenden Werktag zustellen, diese Vorgabe soll entfallen. Stattdessen soll die Post künftig am dritten Werktag nach Einwurf mindestens 95 Prozent der Sendungen zugestellt haben und am vierten Werktag sollen es 99 Prozent sein. Durch die Regeländerung könnte die Post Kosten senken und auf Nachtflüge verzichten, die CO2-Emissionen verursachen. Die Reform berücksichtigt die Tatsache, dass das Tempo der Briefbeförderung im digitalen Zeitalter für viele Verbraucher weniger wichtig ist als die tatsächliche Zustellung. Besonders wichtig ist dies bei Schreiben wie Rechnungen oder Behördenschreiben. Als Universaldienstleister ist die Post verpflichtet, überall in Deutschland Briefe zuzustellen und mindestens 12.000 Filialen zu haben. Diese Präsenzpflicht soll auch weiterhin bestehen, aber in bestimmten Fällen können Automaten aufgestellt werden, die auf die Präsenzpflicht angerechnet werden können. Die Zustimmung der Bundesnetzagentur ist dafür erforderlich. Die Netzagentur soll nach der Gesetzesnovelle ein schärferes Schwert erhalten, um ihre Aufsichtsfunktion wahrnehmen zu können. Sie soll Buß- und Zwangsgelder gegen die Post verhängen dürfen. Darüber hinaus sieht der Gesetzesvorschlag vor, schwere Pakete zu kennzeichnen, um Rückenprobleme der Paketboten zu vermeiden. Die Gewerkschaft Verdi hatte sich für eine ähnliche Regelung eingesetzt. Die Deutsche Post hat zurückhaltend auf die Reformpläne reagiert und betont, dass noch nicht bewertet werden könne, ob der Entwurf einen wirtschaftlich tragfähigen Universaldienst ermögliche. Das Bundeswirtschaftsministerium plant, den Reformvorschlag noch vor Weihnachten durch das Bundeskabinett zu bringen, sodass die Reform im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein könnte.

