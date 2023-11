DAX erreicht 16.000 Punkte-Marke - Kursziel bei 16.140 Punkten - Leser erzielen 2.700 € Gewinn

Das Kursgeschehen an den Börsen war gestern zunächst weiterhin relativ langweilig. Der offizielle Start des US-Handels brachte jedoch etwas Schwung mit sich. Allerdings wird sich dieser Schwung wahrscheinlich in dieser Woche nicht fortsetzen, da heute in den USA das Erntedankfest gefeiert wird und viele Anleger das verlängerte Wochenende nutzen. Der DAX konnte gestern bereits weiter zulegen und hat die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten erreicht. Vor drei Wochen steckte der deutsche Leitindex noch in einem Abwärtstrendkanal, doch nun hat sich die vorherige Korrektur als trendbestätigende Konsolidierung entpuppt. Sollte der DAX den Sprung über die 16.000er Marke schaffen, könnte das nächste Kursziel bei 16.140 Punkten liegen. Zwischen den Marken von 16.000 und 16.528,97 Punkten sollte man jedoch mit Rückschlägen rechnen. Bei einem Rückfall unter die Mittellinie bei 15.785 Punkten könnte eine Korrektur der Aufwärtsbewegung um 38,20 % typisch sein. Die Inflation in Japan hat sich im Oktober auf +3,3 % beschleunigt und liegt damit über dem Ziel von 2 % der japanischen Notenbank. Die Verbraucherpreise haben sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 % verteuert, was das schnellste Wachstum aller Zeiten sein soll. Dies könnte auch auf den schwachen Yen zurückzuführen sein, der die Importpreise steigen lässt. Die Experten gehen davon aus, dass die Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik allmählich aufgeben wird. Beim USD/JPY wurde der kurzfristige Aufwärtstrendkanal gebrochen, jedoch hat der Markt das Hoch bei rund 152 Yen gehalten, was ein mögliches Doppeltop signalisiert. Ein Short-Trade auf den USD/JPY wurde bereits beendet, während ein weiterer Trade noch im Markt ist. Sollte die Kurserholung fortgesetzt werden, wird auch dieser Trade mit einem Verlust beendet. Dennoch haben die Leser des Börsenbriefs "Target-Trend-CFD" bereits einen Gesamtgewinn von fast 2.700 € erzielt.

Der HDAX wird aktuell mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 8.636PKT gehandelt.