Mercedes-Benz Betriebsratschef fordert Beschäftigungssicherung bis 2035 - E-Mobilität und Transformation im Fokus

Der Gesamtbetriebsratschef von Mercedes-Benz, Ergun Lümali, hat eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung bis 2035 gefordert. Er betonte, dass das Umfeld schwieriger werde und die Beschäftigten in unsicheren Zeiten Sicherheit bräuchten. Lümali erklärte, dass die E-Mobilität und die Transformation des Unternehmens ab 2028 und 2029 in vollem Gange sein werden. Er forderte, dass die Vereinbarung konkretisiert werden müsse, um die Beschäftigung abzusichern. Die Betriebsvereinbarung "Zusi 2030" gilt für den Großteil der rund 115.000 Beschäftigten von Mercedes-Benz in Deutschland und schließt betriebsbedingte Beendigungskündigungen bis Ende 2029 aus. Der Konzern äußerte sich zurückhaltend und erklärte, dass Mercedes auch in Zeiten der Transformation sichere Beschäftigung biete. Eine Verlängerung der Vereinbarung sei jedoch aufgrund der langen Laufzeit von mehr als sechs Jahren derzeit nicht notwendig.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie von Mercedes-Benz von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 60 Euro gesenkt. Der Analyst Henning Cosman erklärte, dass die Anlagestory von Mercedes-Benz zwar nicht zerbrochen sei, aber angeknackst. Er kritisierte schwächere Quartalszahlen und das gesenkte Profitabilitätsziel des Unternehmens. Zudem nehme die Rabattierung zu und der Geschäftsmix verschlechtere sich.

Mercedes-Benz wird den britischen Formel-1-Rennstall McLaren weiterhin bis einschließlich 2030 mit Antriebseinheiten beliefern. Die beiden Unternehmen gaben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi bekannt. McLaren war bereits von 1994 bis 2014 mit Mercedes-Motoren gefahren und ist seit 2021 wieder Partner des deutschen Autobauers. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff lobte die starken Leistungen von McLaren und betonte die Bedeutung einer transparenten und gleichwertigen Versorgung aller Kundenteams in der Formel 1.

Die Aktie von Mercedes-Benz ist in den letzten Wochen vom letzten Hoch auf das 50er-Retracement zurückgefallen und hat dort einen Boden gebildet. Um in eine bullische Phase überzugehen, muss der Widerstand bei 58,80 Euro überwunden werden. Solange der Kurs jedoch unter dem GD30 im wöchentlichen Chart von 67,19 Euro bleibt, haben die Bären noch eine Chance. Die Bären werden erst in den Winterschlaf gehen, wenn der Kurs von Mercedes-Benz im wöchentlichen Chart über dem GD30 bleibt.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 58,55EUR gehandelt.