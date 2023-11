Hellofresh: UBS bewertet Papiere mit 'Sell' - Kursziel bei 14 Euro

Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für Hellofresh von 70 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Ist dort Value in der Box?", fragt Analyst Benjamin Kohnke im Titel seiner am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere des Kochboxenlieferanten seien jedenfalls wenig anspruchsvoll bewertet, sollte die Rückkehr zur Steigerung der Absatzvolumina gelingen. Nach einigen Enttäuschungen werde der Wiederaufbau des Anlegervertrauens aber dauern.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von Hellofresh beim Kursziel von 14 Euro mit "Sell" aufgenommen. Das Geschäftsmodell habe den Kochboxenversender in der Corona-Zeit stark gemacht, post-Covid sorge es aber für einen Durchhänger, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Markterwartungen für 2024 für zu hoch. Im Kontext wohl sinkender Prognosen erscheine auch die niedrige Bewertung in anderem Licht.

Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Hellofresh von "Conviction Buy" auf "Buy" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 33 Euro gesenkt. Bei dem Kochboxenversender verzögere sich die Erholung, schrieb Analyst Clement Genelot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv.

Am Geschäftsmodell habe ich keine Zweifel. Klar in einer Rezession tut sich HF schwer. Den Sturen Blick auf die Zahlen halte ich für nicht zielführend. Es geht in erster Linie auch um Marktanteile. Die Konkurrenz leidet auch und wird vom Markt gespült. Mit Ready to Eat hat man ein neues Standbein das funzen dürfte, da es die gestresste Hausfrau noch mehr entlastet. Auch gibt das ARP zu diesen Kursen langfristig einen Mehrwert. Man sollte nur darauf achten, dass man unterm Strich nicht zu viel Cash verbrennt. Dann hat man einen langen Atem und kann eine Monopolstellung ohne Konkurrenz einnehmen.

Genau das ist der Punkt. Ich persönlich bin von HF überzeugt ohne vom Kochbox-Geschäft überzeugt zu sein ... Kochboxen sind und bleiben m.E. ein Nischengeschäft, da sie auf eine eng umgrenzte Zielgruppe abzielen (besser verdienend, Ernährung wichtig, Spass am Kochen aber wenig Erfahrung, zu wenig Zeit zum Einkaufen aber genug zum Kochen, ...). Entsprechend schwierig wird es in diesem Segment sein, in der Zukunft Wachstum zu zeigen. Ggf. gehen in konsumschwachen Zeiten Umsätze auch zurück, wie wir es jetzt sehen - gerade nach Corona, wo für viele das Einkaufen zu Problem wurde und Zeit und Geld genug vorhanden waren ... Im Gegensatz dazu ist das RTE-Business deutlich weiter gefasst. Man zielt immer noch auf besser verdienende ab, denen Ernährung wichtig ist. Die müssen aber nicht mehr unbedingt Spaß am Kochen mitbringen. Hier wird die Zeitersparnis beim Kochen zum schlagenden Argument. Hinzu kommt: In einen normalen Arbeitsalltag lässt sich das Kochen des Mittagessens von 30-60 Minuten nicht einbauen. Da ist die Mittagspause zu kurz. RTE bietet hier eine Lösung und könnte vorallem auch eine Lösung für kleine Firmen sein, Ihren Mitarbeitern ein Essen anzubieten, ohne selbst eine Kantine zu haben ... Meine Hypothese ist, dass RTE auf Zeit das Kochboxen-Geschäft deutlich schlagen wird, ggf. auch teilweise kannibalisieren wird. HF hat die Logistik und den Kundenzugang, (nach und nach die) und nach und nach auch die Fertigung, um dieses Geschäft im großen Stil auszurollen. Können das nicht auch Supermärkte? Klar können Supermärkte Fertiggerichte anbieten und das tun sie auch. Allerdings können sie nicht so eine große Auswahl (und ggf. auch Qualität) anbieten, da sie die genaue Nachfrage nicht kennen und Gefahr laufen, von teuren Produkten am Ende zu viel wegwerfen zu müssen, was die Produkte wiederum teurer macht. HF hat mit der wöchtentlichen Vorabfrage, dem bedarfsgenauerer Einkauf und Produktion klare Effizienzvorteile und bietet mit der Lieferung nach Hause (oder in die Firma) auch mehr Komfort. Wenn wir davon ausgehen, dass RTE das größere Geschäft wird. geht damit einher, dass der Umsatz + Margen bei HF steigen werden. Das schaue ich mir jetzt an. Im Moment sehe ich noch nichts, was gegen meine Hypothese spricht. Gruss, Weinberg

Zur Klarstellung: Ich "bashe" nicht (und eigentlich ist so ein Vorwurf auch unter deinem Niveau). Basher begründen nicht, Ich lege meine Denke offen. Ich sehe mir Kursentwicklungen an und versuche, sie zu verstehen. Dabei stosse ich zuweilen auf Webfehler. Bei Global Fashion Group zum Beispiel, dass das Unternehmen in hochriskanten Märkten unterwegs ist/war und durch spezielle Kennziffern die Anleger zu verwirren versucht. Und bei Hellofresh konnte ich die Entwicklung der letzten Monate erklären, indem ich auf die fehlenden Skaleneffekte hinwies und das anhand von Zahlen verdeutlichte. Während die meisten hier noch zu Nachkäufen wegen der hohen Umsätze (die ja nun wirklich beeindrucken konnten) und der brutalen Unterbewertung aufriefen. Durch den Blick auf die falschen Kennziffern konnte man hier schnell auf das falsche Gleis geraten. Die Vergangenheitszahlen sind die einzigen Fakten, die wir haben und sie zeigen Trends auf. Der Blick in die Zukunft ist wichtig, aber komplett unsicher. Der Aktienkurs spiegelt den Blick des Marktes in die Zukunft. Manchmal irrt sich der Markt. Meistens aber nicht.

Hier geht es Richtung 10 Euro. HF erzielt keine nachhaltigen Gewinne (nach Steuern).

Doch tun sie. Ist halt auch ein Wachstumsunternehmen, das investiert.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 14,87EUR gehandelt.