IG Metall und IG BCE demonstrieren für höhere Strompreis-Entlastungen in der Industrie: 10.000 Beschäftigte in Duisburg fordern gerechte Lösungen

In den Kommentaren zu den Artikeln äußerten einige Nutzer ihre Unzufriedenheit mit der deutschen Regierung und betonten, dass andere Länder ihre Unternehmen massiv unterstützen, während die deutsche Infrastruktur und das Rentensystem vernachlässigt würden. Ein anderer Nutzer wies darauf hin, dass die Stahlindustrie bisher Verluste gemacht habe und erst in den nächsten Jahren organisiert werden müsse, um Aufträge mit Gewinn abzuarbeiten.

Die Stahlindustrie hat angesichts der Haushaltskrise ihre Forderung nach einem "Transformationsgipfel" bekräftigt. Zusammen mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) rief die Wirtschaftsvereinigung Stahl die Bundesregierung dazu auf, noch in diesem Jahr einen solchen Gipfel einzuberufen. Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl warnte vor einem Stillstand bei Investitionen und bei zentralen Projekten der Transformation, wenn die Politik keine klare Antwort auf die Frage finde, wie die Transformation der Industrie verlässlich finanziert werden könne. Das Bundesverfassungsgericht hatte vergangene Woche eine Umschichtung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) für verfassungswidrig erklärt. Dies hat Konsequenzen für die bisher erwarteten Fördermittel, die aus dem Fonds finanziert werden sollten. Die Finanzierung der grünen Transformation des Industriestandortes sei dadurch massiv gefährdet. Die Stahlindustrie betonte, dass die Transformation der Grundstoffindustrie notwendig sei, um die Klimaziele zu erreichen und Wohlstand und Resilienz zu gewährleisten. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, Vertreter von Industrieverbänden, Gewerkschaften, Bundesländern und aus der Zivilgesellschaft zu einem Gipfel einzuladen, der eine Kommission für die Erarbeitung konkreter Lösungen einsetzen soll.

Die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE haben am Freitag an mehreren Orten in Deutschland für höhere Strompreis-Entlastungen in der energieintensiven Industrie demonstriert. In Duisburg versammelten sich rund 10.000 Beschäftigte aus der Stahl-, Metall- und Chemieindustrie zu einer Kundgebung. Auch vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin fand eine Demonstration statt. Die Gewerkschaften fordern eine zeitlich begrenzte Entlastung der energieintensiven Industrien beim Strompreis und bewerten das vor zwei Wochen vorgestellte Strompreispaket der Ampel-Koalition als unzureichend. Bei der Kundgebung in Duisburg sprachen unter anderem die Chefs der IG BCE und IG Metall zu den Beschäftigten. Auch der Arbeitsdirektor des Stahlherstellers Thyssenkrupp Steel nahm an einer Podiumsdiskussion teil. Die Folgen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts für die energieintensive Industrie wurden ebenfalls diskutiert, da die Industrie eine Verschlechterung der Förderbedingungen für ihren Umbau in Richtung Klimaneutralität befürchtet.

IG Metall und IG BCE demonstrieren für höhere Strompreis-Entlastungen in der Industrie: 10.000 Beschäftigte in Duisburg fordern gerechte Lösungen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer