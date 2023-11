DEFAMA erwirbt Reutter-Center in Baden-Württemberg und steigert Jahresnettomiete auf über 23 Mio. ...

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat das Reutter-Center in Zell unter Aichelberg (Baden-Württemberg) erworben. Das Fachmarktzentrum verfügt über eine vermietbare Fläche von gut 10.000 qm und beherbergt unter anderem REWE, AWG Mode und Schuh Mann als größte Mieter. Die Jahresnettomiete wird voraussichtlich knapp 1,2 Mio. € betragen. Mit einem Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionenbereich handelt es sich um den größten Einzelerwerb in der Firmengeschichte von DEFAMA. Durch diese Transaktion steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf über 23 Mio. €. Das Portfolio umfasst nun 65 Standorte mit einer Nutzfläche von 277.000 qm, die zu 95% vermietet sind. Die annualisierten Funds From Operations (FFO) der DEFAMA belaufen sich auf 11,1 Mio. € bzw. 2,32 € je Aktie.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erzielte DEFAMA einen Umsatz von 14,9 Mio. € und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 10,8 Mio. €. Das Ergebnis vor Steuern betrug 3,8 Mio. € und das Konzernergebnis nach HGB lag bei 2,8 Mio. €. Die Funds From Operations (FFO) stiegen um 15% auf 7,1 Mio. € bzw. 1,48 € je Aktie. DEFAMA hat damit sein zentrales Ziel, den annualisierten FFO bis Ende 2023 auf 11 Mio. € zu steigern, bereits erreicht. Das Unternehmen plant weitere Ankäufe und ist zuversichtlich, den eigenen Immobilienbestand zu attraktiven Preisen ausbauen zu können.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Die wichtigsten Kaufkriterien sind bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Das Unternehmen strebt eine zweistellige Nettomietrendite an und möchte langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 22,00EUR gehandelt.