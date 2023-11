Anleihenkurse geben nach: Schuldenbremse wird gelockert, Konjunkturdaten überraschen positiv

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag merklich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,51 Prozent auf 130,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,62 Prozent. Die Ampel-Koalition plant, die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse aufgrund des Karlsruher Haushaltsurteils für dieses Jahr zu nutzen. Finanzminister Christian Lindner kündigte an, dem Kabinett in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv und übten damit Druck am Anleihemarkt aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im November spürbar an. Die schwedische Reichsbank beließ ihren Leitzins unverändert, während die türkische Notenbank ihre Geldpolitik etwas stärker als erwartet straffte. Der Bund zieht sich aus dem Geschäft mit inflationsgeschützten Anleihen zurück. Ab kommendem Jahr sollen keine neuen "Linker" mehr aufgelegt oder aufgestockt werden. Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 130,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,63 Prozent. Zum Wochenausklang steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Analysten rechnen mit einer leichten Aufhellung des Konjunkturindikators. Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 131,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel geringfügig auf 2,55 Prozent. Im Euroraum werden wichtige Konjunkturdaten erwartet, während in den USA wegen des Feiertags Thanksgiving Ruhe herrscht.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 130,4EUR gehandelt.