Grünen-Chefin fordert Aussetzung der Schuldenbremse und grundlegende Reform - CDU gespalten

Die Grünen-Chefin Ricarda Lang möchte nach der Aussetzung der Schuldenbremse für das Jahr 2023 auch für die Folgejahre über diesen Weg diskutieren. Es sollen sowohl die Aussetzung für die Jahre 2024 und 2025 als auch eine grundlegende Reform der Schuldenbremse im Grundgesetz diskutiert werden. Lang lehnt außerdem Forderungen nach einer Kürzung von Sozialausgaben ab. Ihr Co-Vorsitzender Omid Nouripour äußerte sich ähnlich und betonte, dass man sich nicht kaputtsparen könne. Bundesfinanzminister Christian Lindner forderte hingegen einen strikten Sparkurs und sprach von einem erheblichen Konsolidierungsbedarf. Er betonte, dass strukturelle Änderungen unausweichlich seien. Lindner zeigte sich zuversichtlich, dass der Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr beschlossen wird. Der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer regte an, die bisherige Praxis der internationalen Klimaschutz-Finanzierung zu überdenken und Klimagelder an Auflagen zu binden. Der Klimaforscher Mojib Latif forderte eine Abkehr vom bisherigen 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung. Die Ampel-Koalition plant aufgrund des Karlsruher Haushaltsurteils einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr, um Ausgaben für die Gas- und Strompreisbremse nachträglich rechtlich abzusichern. Der Haushaltsbeschluss für das kommende Jahr wurde aufgrund des Urteils abgesagt, es wird jedoch noch eine zügige Lösung angestrebt. Die Ampel-Koalition möchte an ihren Plänen in der Sozial-, Klima- und Wirtschaftspolitik festhalten. Es ist jedoch noch unklar, wie mit den Projekten umgegangen wird, die aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollten. Ein CDU-Ministerpräsident sprach sich überraschend für eine Reform der Schuldenbremse aus, da er befürchtet, dass sie zur Zukunftsbremse wird. CDU-Parteichef Friedrich Merz verteidigte hingegen die Schuldenbremse.

