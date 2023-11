Recharge Resources ernennt Phillip Thomas zum COO und Direktor für Lithiumsoleprojekt in Argentinien - Expansionspläne zur Deckung des steigenden Bedarfs an Lithium für Elektrofahrzeuge

Recharge Resources hat Phillip Thomas zum Chief Operating Officer und Direktor des Unternehmens ernannt. Thomas wird für die weitere Erschließung des Lithiumsoleprojekts "Pocitos One" in der argentinischen Provinz Salta verantwortlich sein. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Exploration und Erschließung von Lithiumprojekten und war unter anderem am Aufbau des Lithiumcarbonatprojekts "Rincon" beteiligt. Thomas wird das Ekosolve-Verfahren zur direkten Lithiumextraktion bei "Pocitos One" einsetzen, da es eine hohe Lithiumextraktion und Lithiumcarbonatproduktion ermöglicht. Das Unternehmen erwartet, dass Thomas einen bedeutenden Beitrag zur Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr leisten wird. Die Ernennung von Thomas erfolgt im Rahmen der Expansionspläne von Recharge Resources, um den steigenden Bedarf an Lithium für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge zu decken. Das Unternehmen plant, das Lithiumprojekt "Pocitos One" weiter zu erschließen und die Ressourcenschätzung sowie eine Machbarkeitsstudie abzuschließen. Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Produktion von hochwertigem Lithium für den Batteriemarkt konzentriert. Das Unternehmen hat auch das Potenzial für eine Übernahme oder Investition durch Automobilkonzerne, da der Lithiummarkt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien wächst.

