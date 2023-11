Amazon & Meta – Trauen Zuckerberg und Bezos den Rekorden nicht?

Trauen Jeff Bezos und Marc Zuckerberg ihren Unternehmen nicht mehr? Im November ergaben einige Pflichtmitteilungen großer US-Investoren und Eigentümer, dass man beim Verkauf von Anteilen offensiver vorgeht. Beim Abbau seiner Beteiligung an Amazon will Firmengründer Jeff Bezos einer Meldung des Senders CNBC zufolge sogar aggressiv vorgehen. Der Milliardär soll bis zu zehn Millionen Aktien des Tech-Konzerns auf den Markt werfen. Zum gegenwärtigen Aktienkurs von gut 142 Dollar (130 Euro) wären dies bis zu 1,42 Mrd. Dollar. Auch bei Meta und Microsoft häuften sich zuletzt die Nachrichten sogenannter Insider-Verkäufe.

Dies ist erstmal vernünftig, denn die Aktienkurse sind auf Mehrjahres- respektive Rekordhoch und damit ist Kasse machen das Normalste der Welt. „Die Lesart könnte aber auch eine andere sein“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. „Antizipieren die Bosse, dass 2023 so schnell nicht zu toppen sein wird, dann kann man die Insiderverkäufe auch als Mahnung verstehen“, so Molnar. Dazu passt, dass die Call-Optionen großer Investoren am US-Markt zuletzt auf Rekordlevel lagen. Mit anderen Worten – im Gegensatz zum Frühherbst ist die Stimmung von sehr skeptisch auf überbordend optimistisch gedreht und dies so schnell wie sehr selten in der Vergangenheit.

Wahrnehmung hängt vom Depot ab

Ob dies als Aktionär in Deutschland zu spüren ist, hängt so stark wie nie von der eigenen Depotstruktur ab. So kann 2023 ein sehr gutes Aktienjahr gewesen sein oder das Depot ist einem beinahe um die Ohren geflogen. Was ausgesprochen merkwürdig klingen mag, offenbart sich beim Blick auf Statistiken 2023. „Niemals zuvor waren fast ausschließlich die zehn größten Aktien im S&P 500 für die Performance zuständig“, so Salah Eddine-Bouhmidi vom Broker IG. Wer sich in diesem Jahr Taktgebern angeschlossen hat, die Tesla, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft oder Alphabet und Netflix im Depot hatten, hat gut lachen. Wer dagegen eine unglückliche Auswahl anderer US-Aktien traf oder in Deutschland MDAX, TecDAX oder SDAX hoch gewichtete, für den war 2023 ein sehr maues Jahr.