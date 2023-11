Sturm am Immobilienmarkt? Was ist dran?

FR: Gewerbeimmobilien stehen besonders unter Druck…

Jürgen Molnar: Seit Beginn der Zinswende haben sich Kredite für Gewerbeimmobilien im Schnitt um 2,6 Prozent verteuert. Die fallenden Verkaufspreise und die geringere Zahl von Immobilienverkäufen setzen die Einnahmen der Branche unter Druck. Der Trend zum Homeoffice verschärft die Situation durch sinkende Mieten, da weniger Büroflächen benötigt werden. In Frankfurt kann man die kuriose Mischung aus reger Bautätigkeit und leerstehenden Objekten beobachten. Diese Mischung aus zyklischen und strukturellen Herausforderungen hat zu erheblichen Rating-Herabstufungen von Immobilienfirmen geführt.

FR: Die Aktienmärkte sind aus technischer Perspektive in einigen Bereichen überkauft, es wird erwartet, dass Gewinnmitnahmen kurzfristig eine Korrektur einleiten. Wie schätzt Du die aktuelle Lage an den Märkten ein?

Jürgen Molnar: Der DAX hat Thanksgiving in den USA für ein neues Winter-Hoch genutzt. Erfahrungen aus einigen Feiertagen in den USA haben gezeigt, dass das Eigenleben in Frankfurt dazu führen kann, dass niedrige Umsätze keinen Hinderungsgrund für weiter steigende Kurse darstellen. In der kommenden Woche wird die Rallye dann ernsthaft geprüft.

Frage: Die deutsche Börse erhöht die Kappungsgrenze der deutschen Indizes von zehn auf 15 Prozent. Wie bewertest Du diese Maßnahme?

Jürgen Molnar: Die Erhöhung der Kappungsgrenze der deutschen Indizes von zehn auf 15 Prozent ist eine Lehre aus dem Abgang von Linde aus dem DAX. Diese Maßnahme soll verhindern, dass große Player im Vergleich zu anderen Aktien im Index zu stark steigen und somit gebremst werden. Der Anreiz für Unternehmen, auf den größeren Finanzplatz USA zu wechseln, soll genommen werden. Aktuell wäre SAP von der noch laufenden Regelung betroffen, aber diese Maßnahme ermöglicht es der Aktie, ungehindert weiter zu steigen und den DAX mitzuziehen.

FR: Wie positionieren sich Kunden bei Robomarkets?

Jürgen Molnar: Im Herbst haben viele Anleger den Rücksetzer genutzt, um ihre Positionierung auszuweiten. Besonders US-Aktien sind weiter gefragt. Folgt man dem Muster des „Window Dressing“, dürften die „magischen Sieben“ auch bis zum Jahresende gesucht sein, wenngleich ich hier nur noch moderate Zuwächse sehe. Auch der Bitcoin rückt wieder verstärkt in den Fokus. In den kommenden Stunden und Tagen könnte die 40.000-Dollar-Marke getestet werden. Trotz der guten Vorzeichen bleibt der Bitcoin eine extrem-volatile-Anlageklasse. Man sollte sich der Risiken bewusst sein. Bei Robomarkets kann man Profis als Signalgebern folgen, die den Bitcoin ebenfalls handeln.