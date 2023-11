Palladium rauschte Anfang November unter die eminent wichtige Marke von 1.000 US-Dollar. Danach setzte das Edelmetall – auch begünstigt von der aktuellen Gemengelage - zu einer Erholung an. War es das in puncto Korrektur / Abwärtsbewegung?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium vom 23.10. hieß es unter anderem „[…] Und so kam es, wie es kommen musste. Palladium tauchte unter die wichtige Unterstützung von 1.200 US-Dollar ab. Das daraus resultierende Verkaufssignal manifestierte sich zusehends. Wir hatten bereits in unserer letzten Kommentierung ein Anlaufen der 1.000 US-Dollar als mögliches Szenario ins Spiel gebracht. Dieses Szenario nahm zuletzt weiter Form an. Die Vehemenz der Abwärtsbewegung lässt für die kommenden Tage (und Wochen) nicht viel Gutes erwarten. Nachhaltige Erholungsbewegungen kamen zuletzt nicht auf. Kurzum. Aufgrund der anhaltenden Schwäche und dem Unvermögen des Edelmetalls, Aufwärtsmomentum zu kreieren, ist auch ein Rutsch unter die 1.000 US-Dollar in naher Zukunft nicht auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Palladium über die 1.330 US-Dollar.“

In der Folgezeit entwickelte sich zunächst das damals skizzierte Szenario. Der Druck blieb hoch. Palladium nahm die 1.000 US-Dollar ins Visier und tauchte schließlich kurzzeitig darunter ab.

Mit dem Rücksetzer unter die 1.000 US-Dollar kam schließlich Kaufinteresse auf. Im Bereich von 950 US-Dollar drehte Palladium wieder nach oben ab und lancierte einen Erholungsversuch.

Wie ist das Ganze zu bewerten? Solange die Erholung keine weitere Bedeutung erlangt, ist sie lediglich als Reaktion auf den vorherigen Preisrückgang zu bewerten; nicht mehr und nicht weniger.

Palladium muss nachsetzen, um dem Vorstoß auf der Oberseite mehr Relevanz zu verschaffen. Hierzu müsste Palladium über die 1.200 US-Dollar und schließlich auch über die 1.330 US-Dollar. Bei einem Rücksetzer unter die 950 US-Dollar bzw. bei dem Ausbau eines neuen 52-Wochen-Tiefs wäre das Thema Bodenbildung vom Tisch.