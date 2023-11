Verdi verzeichnet Jahrzehnte nicht gesehenes Mitgliederplus

Osnabrück (ots) - Verdi verzeichnet Jahrzehnte nicht gesehenes Mitgliederplus



Vorstandschef Frank Werneke: "Wachsendes Selbstbewusstsein bei Arbeitnehmern,

aber auch finanzielle Sorgen" - Großes Interesse bei jüngeren Beschäftigten



Osnabrück. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat außergewöhnlich viele neue

Mitglieder gewonnen. "Wir haben bei Verdi in diesem Jahr eine so hohe Zahl von

Eintritten wie noch nie seit unserer Gründung", sagte Verdi-Chef Frank Werneke

im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Eine so gute

Eintrittsbewegung habe es zuletzt in den 1980er-Jahren gegeben, "sodass wir

deutlich mehr Mitglieder gewonnen haben als verloren". Werneke betonte in der

NOZ: "In vielen Branchen und Teilen der Gesellschaft ist ordentlich Druck im

Kessel. Davon können unsere Gewerkschaften offenbar profitieren."