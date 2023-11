Für die Deutsche Telekom läuft es. Das Unternehmen überzeugte zuletzt mit den Q3-Daten unter fundamentalen Aspekten. Die Aktie haussiert und nimmt nun den nächsten Widerstand ins Visier. Kann die Aktie auch diese Hürde überwinden?

Rückblick. Seit unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Telekom (vom 23.10.) hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…] Die Deutsche Telekom musste im Bereich ihrer 200-Tage-Linie wieder nach unten abdrehen. Aktuell nähert sie sich erneut dem Kursbereich von 20 Euro. Kurzum. Nun gilt es! Sollte es für die Deutsche Telekom unter die 20,0 Euro gehen, würde das Korrekturszenario Form annehmen. Das dann wiederum daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie zunächst in Richtung 19,5 Euro führen. Ein Ausbruch der Aktie über die 21 Euro käme hingegen einem Befreiungsschlag gleich.“

In der Folgezeit stand der Kursbereich um 20 Euro im Fokus und erheblich unter Druck. Zu einem Bruch kam es jedoch nicht, obgleich es einige heikle Situationen zu überstehen gab.

Nach einem ausgiebigen Test der 20er Unterstützung drehte die Deutsche Telekom wieder nach oben ab. Rückenwind bekam die Aktie durch die robusten Q3-Daten.

Der Sprung über die 21 Euro öffnete der Deutschen Telekom die Tür in Richtung des nächsten Widerstandsbereiches von 22 Euro. Und so langsam macht die Aktie Druck. Sollten die 22 Euro nun auch noch einkassiert werden, stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23 Euro nicht mehr viel im Wege.

Kurzum. Die Deutsche Telekom weist eine robuste Aufwärtsbewegung auf. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 22 Euro könnte es kurzfristig zu einem Test des markanten April-Hochs (23+ Euro) kommen. In der aktuellen Situation ist aber auch mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 21 Euro begrenzt bleiben. Sollte es gar unter die 20 Euro gehen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.