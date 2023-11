BERLIN (dpa-AFX) - In diesem Jahr verzeichnet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben eine Rekordzahl an Eintritten. "Wir haben bei Verdi in diesem Jahr eine so hohe Zahl von Eintritten, wie noch nie seit unserer Gründung", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Werneke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) (Sonntag). Eine so gute Eintrittbewegung habe es zuletzt in den 1980er Jahren gegeben, "so dass wir deutlich mehr Mitglieder gewonnen haben als verloren".

Konkrete Zahlen für 2023 will Verdi laut der Zeitung im Januar vorlegen. Werneke sagte, dass etwa ein Drittel der neuen Mitglieder unter 27 Jahre alt sei. Der Gewerkschaftschef nennt als mögliche Ursache für die Eintritte Veränderungen am Arbeitsmarkt. "In der Vergangenheit gab es oft sehr viel Angst vor dem Verlust des Jobs, wenn man sich engagiert, das hat sich in Zeiten eines Mangels von Fach- und anderen Arbeitskräften etwas gewandelt."

Auf der anderen Seite seien die finanziellen Sorgen vieler Arbeitnehmer deutlich gewachsen. "So haben wir inzwischen sogar im öffentlichen Dienst immer mehr Menschen, die auf Wohngeld angewiesen sind, weil sie in teuren Städten hinten und vorne nicht mehr klarkommen", sagte Werneke. "In vielen Branchen und Teilen der Gesellschaft ist also ordentlich Druck im Kessel. Davon kann unsere Gewerkschaft offenbar profitieren."

Verdi war 2001 aus dem Zusammenschluss von fünf Gewerkschaften hervorgegangen. Die Gewerkschaft beziffert ihre Mitgliedszahl auf rund zwei Millionen./vrb/DP/men