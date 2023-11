Der Chipausrüster Aixtron hat ein erfolgreiches drittes Quartal verzeichnet, mit einem Umsatz von 165 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das Betriebsergebnis hat sich fast verdreifacht auf 45,3 Millionen Euro. Trotz rückläufiger Auftragseingänge im dritten Quartal hält das Unternehmen an seiner Prognose fest, mit Umsatzerlösen zwischen 600 und 660 Millionen Euro und einer EBIT-Marge zwischen 25 und 27 Prozent. Aixtron investiert zudem 100 Millionen Euro in ein neues Innovationszentrum am Hauptsitz in Herzogenrath, um Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Analysten sehen weiterhin Potenzial für die Aixtron-Aktie, mit einem Kursziel von 52 Euro.