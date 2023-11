FP Markets wurde 2005 gegründet und ist eine Multi-Regulierte Marke, die Kunden über 10.000 handelbare Instrumente in wichtigen Anlageklassen bietet und aggregierte Preise für mehrere erstklassige Liquiditätsanbieter bietet. Darüber hinaus bieten FP Markets konstant enge Spreads, schnelle Ausführung, unübertroffenen 24/7 mehrsprachigen CKundenunterstützung und verschiedene Kontotypen, um allen Handelsstrategien und -stilen gerecht zu werden.

FP Markets Head of Market Risk and Dealing (Europe), Christodoulos Psomas, kommentierte: „Wir freuen uns, eine Reihe neuer Metallprodukte einzuführen, unser Portfolio zu erweitern und unseren Kunden mehr Diversifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Dieser Zusatz verstärkt unser Engagement für Innovation und stellt sicher, dass wir umfassende Handelsmöglichkeiten bieten, die nach entfaltenden Bedürfnissen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Als Ergänzung zum bestehenden Angebot an Rohstoff-CFDs können Kunden, die mit FP Markets handeln, nun auch in mehrere neue und interessante Commodities investieren und handeln. Dazu gehören Spot-Gold (XAU) im Vergleich zu mehreren weit gehandelten Währungen, wie dem britischen Pfund (GBP), dem Singapur-Dollar (SGD) und dem chinesischen Renminbi (CNH), sowie andere beliebte harte Rohstoffe, die gegen den US-Dollar gehandelt werden:

SYDNEY, 26. November 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets, ein führender Anbieter von Online- Forex und CFDs, hat die Erweiterung seines Angebots an Rohstoff-CFDs angekündigt. Als Reaktion auf die erhöhte Kundennachfrage wird der Schritt es Händlern und Anlegern bei FP Markets ermöglichen, neue Möglichkeiten auf dem Commodities Markt zu kapitalisieren und die Diversifizierung auf ein breiteres Anlageportfolio zu fördern.

FP Markets erweitert sein Angebot an Rohstoff-CFDs um eine Reihe beliebter neuer Rohstoffe

FP Markets erweitert sein Angebot an Rohstoff-CFDs um Blei, Nickel, Aluminium, Zink und Kupfer sowie Spot Silber & Gold gegenüber einer Reihe von Cross-Währungen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer