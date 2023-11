Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema Energiepreisbremse soll auslaufen Berlin (ots) - Das dürfte nur ein Vorgeschmack auf den Streit sein, der in den kommenden Tagen in der Ampelkoalition toben wird: Kaum hat Finanzminister Christian Lindner angekündigt, die Energiepreisbremsen auslaufen zu lassen, meldet die SPD Widerstand an.

