BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen der Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern am Montag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst von der Bundesregierung Klarheit bei der Aufstellung des Haushalts gefordert. Es brauche eine ehrliche Bestandsaufnahme, welche Bundesmittel im kommenden Jahr vorhanden seien, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Es brauche auch Klarheit, um gegebene Zusagen einhalten zu können. Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil sei der industrielle Mittelstand nervös, ob der Bund sich an bereits gegebene Zusagen zur Vergabe von Fördermitteln halten werde.

Mit Blick auf die Schuldenbremse sagte Wüst, er warne vor einer überstürzten Debatte darüber. Darin sei sich die Union auch einig. "Ich bin ein großer Fan der Schuldenbremse", sagte Wüst. Sie schütze die kommenden Generationen vor übergriffigem Verhalten der heute Regierenden. Die CDU-Länderchefs in Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen zeigten sich zuletzt offen auch für eine Reform der Schuldenbremse.