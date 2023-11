Der S&P 500 muss die 4600 Punkte überwinden, ein massiver Widerstand und auch der Nasdaq hat schwere Fahrwasser direkt voraus. Auch die europäischen Märkte sind tief in ihren Widerstandszonen aus der ersten Jahreshälfte. Sollten diese Zonen fallen und die Kurs weiter aufwärts ausbrechen, wäre das ein massives Stärkesignal.

Die Stimmung ist extrem positiv, üblicherweise eher ein Warnsignal auf kurzfristige Sicht. Die Kurse stehen weiterhin in massiven Widerständen und konnten mit der schleichenden Aufwärtsbewegung der letzten zwei Wochen keinen Ausbruch erreichen. Massive Rallys, wie wir sie in den letzten vier Monaten gesehen haben, sind langfristig ein Signal der Stärke, aber ob hier kurzfristig noch viel Luft nach oben ist, ist sehr fraglich.

In der neuen Woche erwarten uns vor allem einige Wirtschaftstermine. Europäische Inflationsdaten und amerikanische Wirtschaftsdaten wie BIP und privates Einkommen werden am Mittwoch und Donnerstag veröffentlicht und der ISM Einkaufsmanagerindex am Freitag. Die letzten Jahreswochen haben das Potential, sehr dynamisch zu werden.

Autor: Lars Wißler, Chefredakteur Aktie der Woche und Hebel der Woche