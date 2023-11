STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zur Rolle Katars bei der Befreiung der Geiseln aus dem Gazastreifen:

"Was war das für ein Shitstorm, der über Katar hereingebrochen ist vor der Fußball-WM. Menschenrechte werden verletzt, Arbeiter wie Sklaven gehalten hieß es. Was war das für ein Andrang an Ministern und Staatenlenkern kurz darauf, die sich tief vor dem Emir verbeugten, um Gas zu erhalten, nachdem Russland die Leitungen in den Westen eingefroren hatte. Katar scheint mal Hölle, mal Erlösung zu sein und immer im Mittelpunkt zu stehen. Jetzt wieder. Katar finanziert die Hamas und bietet deren Führern Unterschlupf. Katar beheimatet aber auch die größte Luftwaffenbasis der USA in der Region - und unterhält beste Kontakte zu Israel. Ohne Katar hätte es den aktuellen Geiselaustausch nicht gegeben. Es ist kein Land, das mit den Kategorien von schwarz und weiß zu greifen ist. Katar übt den Drahtseilakt, mit allen Seiten die Balance zu halten. Keinen gegen sich aufzubringen ist auch Eigennutz, denn das kleine Land wäre kaum fähig, sich selbst zu verteidigen."/ra/DP/men