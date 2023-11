MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Ampel nach dem Grünen-Parteitag:

"Wer angesichts der Dauerkrise in der Bundesregierung auf ein vorzeitiges Erlöschen der bedenklich flackernden Ampel setzt, sollte spätestens seit dem Wochenende keine Wette mehr darauf eingehen. Denn Kanzler Scholz' Juniorpartner FDP und Grüne haben gezeigt, dass sie über die Grenze der Selbstverleugnung hinaus am Kabinettstisch bleiben. Erst knickte der liberale Finanzminister Lindner nach der 60-Milliarden-Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichts bei der für Liberale heiligen Schuldenbremse ein. Und dann wies der Parteitag der Grünen alle Moralismus-Versuche der Parteijugend zurück, Verschärfungen des Asylrechts in Deutschland und Europa zu verhindern und sich damit auch gegen Seniorpartnerin SPD zu stellen. Die wiederum rennt selbst dem von AfD und Union propagierten Kurs undurchlässiger Grenzen hinterher. Fazit: Weil jeder der drei Koalitionspartner zu schwach für eigene Akzente oder einen Koalitionsbruch ist, irrlichtert die Ampel weiter."/ra/DP/men