Trendsport Padel-Tennis und mentale Fitness - Messe Ispo beginnt

Die erste Ispo-Messe gab es 1970. "Was damals ein Treiber war, war Ausrüstung in allen Facetten. Ab circa 1979 kam dann vor allem der Racketsport", so Beaufils. Unter Racketsport werden Rückschlagspiele verstanden. "Und das ist jetzt mit Padel ein Thema, das größer wird."/lnt/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Padel-Tennis, mentale Fitness, alles rund ums Fahrrad - darum geht es unter anderem auf der diesjährigen Sportartikelmesse Ispo. Die dreitägige Schau steht in diesem Jahr unter dem Motto "New Perspectives on Sports" und startet am Dienstag (28.11.) auf dem Messegelände in München. Von Vorträgen, Sportartikeln bis zu digitalen Sportspielen dreht sich dort alles um den Sport.

