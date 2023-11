Musk reist nach Israel - Treffen mit Präsident Herzog geplant

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Präsident Izchak Herzog trifft am Montag in Jerusalem Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Bei dem Termin seien auch Vertreter der Familien von in den Gazastreifen verschleppten Geiseln dabei, teilte das Büro Herzogs am Sonntagabend mit. "Sie werden über die Schrecken des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober sowie über den anhaltenden Schmerz und die Ungewissheit für die Gefangenen sprechen", hieß es in der Mitteilung. Zudem wolle Herzog bei dem Gespräch die Notwendigkeit betonen, "gegen zunehmenden Antisemitismus im Internet vorzugehen". Unklar war, ob Musk bei seinem Besuch in Israel auch Regierungschef Benjamin Netanjahu trifft./stz/DP/zb

