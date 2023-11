WMO-Chef für mehr Druck auf China und Indien für besseren Klimaschutz

GENF (dpa-AFX) - Mit Importsteuern und anderem Druck können Länder wie China und Indien nach Überzeugung des Chefs der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, zur schnelleren Abkehr von fossilen Energieträgern gebracht werden. Taalas sprach sich dafür aus, auf klimaschädlichen Produkten - ähnlich wie bei Nahrungsmitteln, die heute den Nährstoffgehalt ausweisen - künftig den fossilen Fußabdruck zu zeigen, also wie viel Energie aus Öl, Gas und Kohle in die Produktion gegangen ist. "Eine Frage ist, ob europäische Länder nicht Handelsdruck auf diese Länder ausüben können", sagte Taalas vor der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai der Deutschen-Presse Agentur. Das Treffen von rund 200 Staaten beginnt am Donnerstag.

Das gehe beispielsweise über Importsteuern, sagte Taalas. Möglich seien auch Verbraucherkampagnen gegen Produkte, die unter Einsatz von Kohle hergestellt wurden. "Die Länder sollten erwägen, solchen Druck aufzubauen."