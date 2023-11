FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. November:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

12:00 LUX: Adler, Hautversammlung

DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/23 (endgültig) 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 11/23

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsche Börse (Eigenkapitalforum 2023)

10:00 Uhr - Keynote: Feeling the fallout from rate hikes - Global economic outlook Dr. Jörg Krämer, Chief Economist, Commerzbank

12:50 Uhr - Keynote: AI in Healthcare

Dr.Werner Lanthaler, CEO, Evotec SE