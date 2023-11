FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach vier Wochen mit Kursgewinnen zeichnet sich am Montag im Dax zunächst ein etwas schwächerer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15 989 Punkten etwa 0,2 Prozent tiefer.

Mit bis zu 16 041 Punkten war der Dax in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangelaufen. Von seinem zwischenzeitlichen Rückschlag bis Ende Oktober hatte er damit nahezu 10 Prozent wieder aufgeholt. Das Rekordhoch von Ende Juli bei 16 528 Punkten lässt der Jahresendrally allerdings noch etwas Spielraum.

Nach eher lustlosem US-Handel am "Black Friday" sind es am Morgen aber die asiatischen Börsen, die in Europa zunächst für negative Vorgaben sorgen. Gerade chinesische Aktien werden stärker verkauft./ag/zb

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 16.024PKT gehandelt.