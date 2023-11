Als wir in der letzten Wochenendanalyse am 19.11.2023 auf das große Bild im DAX abzielten, war die 16.000 nur eine Marke von einem Widerstandsbereich, der auf der Agenda der Bullen stand (Rückblick):

Wir näherten uns somit einem Widerstandsbereich an, der sich aus den Hochs des Monats August abgeleitet hatte:

Hier stellt sich natürlich die Frage, ob es diesbezüglich eine Fortsetzung dieser Rallye geben kann. Immerhin stiegen die Indizes (nicht nur der DAX) seit dem Monatsstart sehr deutlich an. Allein 8 Prozent Kursplus sind im DAX zu verzeichnen, der nun in der Vorwoche zwar weiteren Boden gutmachte, aber an Dynamik etwas verlor. Wir sprechen dennoch von einem intakten Aufwärtstrend:

Wie handelte ich diesen Verlauf? Ein paar Inspirationen gebe ich Dir gern mit, bevor wir auf die Vorbörse und die Wall Street blicken.

Trading-Insights und Livetrading

Der Freitag stand im Zeichen der 16000 beim DAX. Eine eher psychologische Marke, die am Mittwoch leicht verfehlt und zum Donnerstag dann leicht überschritten wurde. Aus diesem Grund ging ich im Kontext einer positiven Gesamtwoche von einer Fortsetzung des gezeigten Trends aus und spekulierte auf der Long-Seite auf neue Verlaufshochs:

Verfolge meine ersten Trading-Ideen des jeweiligen Handelstagen mit konkreten Angaben der Order schon zur Eröffnung direkt ab 8.50 Uhr und erlebe damit konkrete Trades zum DAX-Handelsstart neben dem Austausch in einem exklusiven Chat.

Für den Nachmittag kannst Du das Livetrading an der Wall Street ebenfalls mit mir erleben und im Austausch Trading-Ideen entwickeln. Hier spekulierte ich ebenfalls zunächst auf der Long-Seite und hatte dabei den vorbörslichen Bereich im Blick:

Die Wall Street hatte dabei nur einen halben Handelstag gezeigt.

Wie schlossen die Indizes die Handelswoche ab?

Wall Street Schlusskurse und Indikationen

Erneut war es an der Wall Street eine positive Woche mit rund einem Prozent Aufschlag in den jeweils großen Indizes. Dies zeigt der internationale Vergleich:

Im Nasdaq wurde bereits am Montag ein neues Jahreshoch markiert und Mittwoch dann noch einmal, was auf den "Nvidia-Effekt" zurückzuführen ist (Rückblick):

Zum Wochenausklang entwich auch hier die Volatilität etwas. Der Aufwärtstrend wurde dennoch gehalten:

Was kann man darauf für den heutigen Handelsstart ableiten?

DAX-Vorbörse und Handelsstart

Die Daten der Börse Frankfurt zeigten am Freitag erst einmal ein Plus und erstmaligen Schluss über 16.000 Punkten seit mehreren Monaten an:

Rahmen wir diese Daten international ein, ergibt sich folgendes Bild für den heutigen Tag:

Mit leichteren Werten aus Asien ergibt sich in der heutigen DAXVorbörse auch ein leichter Rücklauf und damit die Berührung der 16000 Punkte von oben:

Mehr dazu dann wie beschrieben im Format DAX live ab 8.50 Uhr mit konkreten Trades.

Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Montag den 27.11.2023

Der Tag hat heute keine wichtigen Wirtschaftsdaten zu bieten. Wir starten daher ökonomisch erst am Dienstag richtig durch.

Alle Termine für die ersten beiden Tage sind hier auf entsprechend aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Weitere Quartalszahlen für die letzten Tage der Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

