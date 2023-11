Konjunkturdaten aus Deutschland fielen in der abgelaufenen Handelswoche positiv aus und belasteten als sicher empfundene Anlagen etwas. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im November den dritten Monat in Folge, wenn auch etwas schwächer als erwartet. Erste Ökonomen sehen hierbei eine mögliche Talsole, von wo aus die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr wieder durchstarten könnte. Für den Euro Bund-Future bedeutet dies zunächst einmal durch die Auflösung des bärischen Keils Korrekturpotenzial, für gewöhnlich erfolgt die Ausdehnung bis zwei Drittel der zurückgelegten Strecke. In der Folge könnte der potenzielle Boden um 127,26 Euro aus Oktober dieses Jahres für einen anschließenden Aufschwung sorgen und wieder Long-Positionen attraktiver machen.

Rallye an Aktienmärkten