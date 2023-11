DUBAI, VAE, 27. November 2023 /PRNewswire/ -- Während die schnellsten Autos der Welt beim Finale der F1-Saison mit über 320km/h um den Yas Marina Circuit rasen, hat Heinz mit einem eigenen pikanten Ketchup Grand Prix bewiesen, dass es ein echtes Qualitätsmerkmal ist, am langsamsten zu sein.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Kraft Heinz Company!

Inspiriert durch den berühmten „Quantifier" der Heinz-Fabrik, einer Maschine, die auf der ganzen Welt eingesetzt wird, um die Dicke und Konsistenz jeder einzelnen Charge von Heinz Ketchup zu bewerten, hat Heinz den weltweit ersten Slowmaster 57 entwickelt - ein speziell entwickeltes Miniaturmodell, mit dem jeder die berühmte Qualität und Dicke von Heinz auf die Probe stellen kann.

Der Slowmaster 57 ist so einfach wie ein Spiel mit einer einzigartig gestalteten Rampe, die mit einer Neigung von 45 Grad über eine 20 cm lange Bahn gebaut wurde. Nach dem Start beginnt das Geduldsrennen, bei dem der Ketchup mit einer Geschwindigkeit von höchstens 0,045 km/h herunterfließt; das ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit für echten Heinz Ketchup, der aus den besten, reichhaltigsten und frischesten Zutaten hergestellt wird.

„Wir wollten unseren inneren Hamilton, Verstappen und Alonso ausleben und mit einem Twist ein eigenes Rennen veranstalten. Mit dem Slowmaster 57 kann jeder testen, wie langsam und üppig unser Heinz Ketchup fließt - dank 100 % natürlicher Zutaten aus echten, reifen Tomaten und ohne künstliche Verdickungsmittel. Es ist eine Erinnerung an alle, dass schneller nicht immer besser ist und Langsamkeit ein Zeichen für echte natürliche Qualität ist." sagte Passant El Ghannam, Head of Marketing bei Kraft Heinz MEA.

Ketchup-Kenner können ihre eigenen Slowmaster-57-Rampen bauen, um die Langsamkeit ihres Lieblingsketchups zu testen. Die limitierte Auflage ist auf E-Commerce-Plattformen und in speziellen Gaming-Cafés erhältlich.

INFORMATIONEN ZU THEKRAFT HEINZ COMPANY

Wir treiben den Wandel bei The Kraft Heinz Company (Nasdaq: KHC) voran, inspiriert von unserem Unternehmensziel „Let's Make Life Delicious". Die Verbraucher stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Mit einem Nettoumsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 sind wir bestrebt, unsere kultigen und aufstrebenden Lebensmittel- und Getränkemarken auf globaler Ebene auszubauen. Wir nutzen unsere Größe und Agilität, um die volle Kraft von Kraft Heinz in einem Portfolio von sechs verbraucherorientierten Produktplattformen zu entfalten. Als Weltbürger sind wir bestrebt, einen nachhaltigen, ethischen Einfluss auszuüben und gleichzeitig die Welt auf gesunde und verantwortungsvolle Weise zu ernähren. Weitere Informationen über unsere Reise finden Sie unter www.kraftheinzcompany.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2285000/THE_KRAFT_HEINZ_COMPANY.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/langsam-und-saucy-heinz-enthullt-den-slowmaster-57---die-erste-ketchup-rennstrecke-der-welt-auf-der-geschwindigkeit-in-den-hintergrund-tritt-und-echte-qualitat-als-letztes-ankommt-301997204.html

Die The Kraft Heinz Company Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 31,99EUR gehandelt.