Die Schwächephase des Aktienkurses von BASF seit Anfang Februar 2023 hat nicht zuletzt wegen der Gerüchte über den Verkauf der Öl- und Gastochter Wintershall Dea an den arabischen Ölkonzern Adnoc als auch an den britischen Ölkonzern Harbour Energy ein Ende gefunden. Von diesen Gerüchten beflügelt übersprang das Papier des größten deutschen Chemiekonzerns am vergangenen Freitag die gleitende 90-Tage-Linie und bestätigte dadurch den mittelfristigen Aufwärtstrend. Im Fall eines Verkaufs von Wintershall Dea zum angenommenen Preis von zehn Milliarden Euro würde dies laut Analyse von JP Morgan ein Aufwärtspotenzial für BASF in Höhe von 6 Prozent des aktuellen Marktwertes von 40 Milliarden Euro entsprechen.

Zum Chart