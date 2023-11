Wirtschaft Dax startet fast unverändert - 16.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 16.030 Punkten berechnet, was fast genau dem Niveau vom Handelsschluss am Freitag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien der Post, von Daimler Truck und der Deutschen Börse, die größten Abschläge gab es bei BASF, Bayer und der Porsche-Holding. "Auch zum Start der neuen Woche bleibt die 16.000 im Fokus", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Ein Rückfall unter die 16.000 könnte am Markt schnell als Schwäche interpretiert werden."