Global betrachtet, habe sich die US-Marktstärke noch beeindruckender gezeigt: Laut Hubert de Barochez von Capital Economics ist der MSCI USA Index in diesem Jahr um fast 20 Prozent gestiegen, während der MSCI All Country World Index ohne die USA nur um etwa sieben Prozent zulegte. Diese Leistung sei vor allem auf die Sektoren zurückzuführen, die die "Magnificent Seven" vertreten. Die überdurchschnittliche Performance sei keineswegs nur ein Hype. Die Fundamentaldaten vieler US-Technologieunternehmen scheinen solide zu sein, was sowohl die Gewinnschätzungen als auch die Bewertungen nach oben treibe.

De Barochez prognostiziert, dass der US-Aktienmarkt in den kommenden Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance zeigen wird. Trotz der Erwartung, dass die US-Wirtschaft in Schwierigkeiten geraten könnte, werde dies auch die globalen Märkte beeinträchtigen. De Barochez erwartet jedoch, dass jede Abschwächung der Konjunktur mild und kurz sein wird, was die "Magnificent Seven" kaum beeinträchtigen dürfte.

Sein Fazit ist, dass US-Technologieaktien, angetrieben durch das wachsende Interesse an Künstlicher Intelligenz, weiterhin besser abschneiden könnten als der Gesamtmarkt. Die USA seien in diesem Bereich besonders gut aufgestellt, was ihre führende Position am Aktienmarkt weiter festigen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion