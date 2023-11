DAX hält (noch) die 16.000 Punkte

Die Zahl der großen Pleiten in Deutschland steuert auf den Rekord im Corona-Jahr 2020 zu und der Deutsche Aktienindex notiert mit rund 16.000 Punkten gerade einmal gut drei Prozent unter seinem Allzeithoch. In dieses Bild passt ein VDAX New, der die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des Leitindex misst, auf Jahrestief und damit dem Niveau vor dem Corona-Crash vor gut dreieinhalb Jahren. Diese Sorglosigkeit an der Börse passt nicht nur so überhaupt nicht zum Stimmungsbild in der deutschen Wirtschaft, sie ignoriert auch stoisch die aktuell geführten Diskussionen in Berlin um den Haushalt und die dadurch zur Disposition stehenden, notwendigen Milliardeninvestitionen, um Deutschland aus der Krise zu führen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.