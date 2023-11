JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer zweiten Phase-III-Studie mit Dupixent gegen Raucherhusten (COPD) auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Studienergebnisse lägen in puncto Wirksamkeit am oberen Ende der Erwartungen und ermöglichten eine beschleunigte Einreichung zur Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA bis Ende des Jahres, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 02:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 02:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 87,53EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m