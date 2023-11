Die Hochschule Fresenius verstärkt ihr umfassendes Förderprogramm für Jungunternehmer innen und angehende Frühphaseninvestor:innen mit der Einführung der Entrepreneur Academy (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die Hochschule Fresenius baut ihre Unterstützung für

Gründer:innen und Investor:innen weiter aus und gibt jetzt die Einrichtung der

Entrepreneur Academy bekannt, einer neuen Bildungsstätte sowohl für

Start-up-Unternehmer:innen als auch für Business Angels. In

Zertifikatslehrgängen sowie in Online-Masterclasses werden Entrepreneure und

Frühphaseninvestor:innen ausgebildet werden.



Das erste zweitägige Modul der Zertifikatslehrgänge, das sich dem Thema Startup

Investments widmet, findet am 15. - 16. Dezember in Präsenz in Idstein statt. Im

Februar 2024 werden die ersten Masterclasses mit namhaften Expert:innen online

geschaltet.