DAX - Fibonacci-Fächer im Monatschart erreicht, Durchbruch?

Prallt der DAX hingegen doch im Bereich des Fibonacci-Fächers im Monatschart nach unten ab, wäre zunächst mit einem Rücklauf bis zum 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 15.850 Punkten zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre wohl ein Kursrückgang zum 200er-EMA im Tageschart bei etwa 15.400 Punkten zu erwarten.

Am heutigen Montag stehen kaum wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Um 14:00 Uhr werden in den USA die Baugenehmigungen für Oktober veröffentlicht, um 16:00 Uhr folgen die US-Neubauverkäufe für Oktober. Um 16:30 Uhr wird der Dallas-Fed-Geschäftsindex für November publiziert.