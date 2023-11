- Umsatzwachstum setzt sich auch im Q3 fort; Sondereffekte belasten Ergebnis

- Guidance bestätigt, Kaufen-Rating erneuert



Die USU Software AG hat in den ersten neun Monaten mit einem Umsatzanstieg von 5,3% auf 97,82 (VJ: 92,87) Mio. EUR die 100-Mio.-Marke fast erreicht. Nachdem im ersten Quartal noch ein Umsatzwachstum von +12,6% erzielt werden konnte, flachte die Wachstumskurve im zweiten Quartal (+2,8%) und im dritten Quartal (+1,0%) ab. Dies ist zum einen eine Folge von Auftragsverschiebungen potenzieller Neukunden, die insbesondere in den letzten beiden Quartalen auftraten. Zum anderen setzte sich der Trend zu SaaS-Umsätzen fort, der zu einer Verteilung der Umsätze über die Vertragslaufzeit führt.



Dementsprechend stiegen die wiederkehrenden Umsätze (SaaS/Wartung) deutlich auf 31,90 Mio. EUR (VJ: 29,10 Mio. EUR) und haben nun einen Umsatzanteil von 32,6 % (VJ: 31,3 %). Auch die Beratungserlöse profitierten weiterhin vom Digitalisierungstrend und legten mit einem Plus von 16,1 % auf 61,80 Mio. EUR (VJ: 53,23 Mio. EUR) erneut deutlich zu. Lediglich die Lizenzerlöse lagen aufgrund von Auftragsverschiebungen und dem Trend zu SaaS-Umsätzen mit 3,46 Mio. EUR (VJ: 9,81 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert.



Das EBITDA lag mit 8,43 Mio. EUR (VJ: 11,70 Mio. EUR) trotz der erzielten Umsatzsteigerung unter dem Vorjahreswert. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung war der Rückgang der besonders margenstarken Lizenzerlöse. Darüber hinaus hat die USU Software AG weiterhin in erheblichem Umfang Free Lancer eingesetzt und war generell von steigenden Personalkosten betroffen. Auch im Bereich Marketing und Vertrieb führte die verstärkte Präsenz auf Veranstaltungen, Messen etc. zu höheren Kosten. Darüber hinaus sind die F&E-Kosten im Zusammenhang mit der Produktentwicklung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud Management sowie für die zentrale Produktplattform deutlich gestiegen. Schließlich führte die Umsetzung eines Mitarbeiteraktienprogramms zu Sonderaufwendungen in Höhe von 0,35 Mio. EUR.



Das USU-Management bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 und erwartet weiterhin einen Umsatz von 132 Mio. EUR bis 139 Mio. EUR und ein EBITDA von 13 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR. Bei der Ergebnisprognose ist jedoch zu beachten, dass diese nunmehr auf Basis des bereinigten EBITDA formuliert ist, d.h. das EBITDA inklusive Sondereffekten aus dem

Mitarbeiteraktienprogramm könnte leicht unterhalb dieser Bandbreite liegen. An der mittelfristigen Prognose eines durchschnittlichen organischen Umsatzwachstums von 10 % und einer Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf 17 % bis 19 % halten wir ebenfalls fest.



Wir gehen davon aus, die untere Prognosebandbreite zu erreichen und erwarten daher Umsatzerlöse in Höhe von 132,85 Mio. EUR (bisher: 134,11 Mio. EUR). Mit einem erwarteten bereinigten EBITDA von 13,93 Mio. EUR liegt unsere operative Ergebnisprognose in der Mitte der Guidance. Unsere Schätzungen für die folgenden Geschäftsjahre reduzieren sich aufgrund der niedrigeren Umsatzbasis im Jahr 2023 nur marginal. Die EBITDA-Marge sollte dabei von einer nur unterproportionalen Kostenentwicklung sowie steigenden Ergebnisbeiträgen im SaaS-Bereich profitieren. Wir prognostizieren daher einen sukzessiven Anstieg der EBITDA-Marge, die sich bis 2026 in Richtung der erwarteten 17-19% entwickeln sollte.



Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir eine leichte Anpassung des Kursziels auf 29,30 EUR (bisher: 29,60 EUR) ermittelt. Wir bewerten die Aktie weiterhin mit KAUFEN.





Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11)

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 24.11.2023 (18:51 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.11.2023 (10:00 Uhr)

