Etwa jedes achte Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz

WIESBADEN (ots) -



- Großunternehmen setzen KI deutlich häufiger ein als kleine und mittlere

Unternehmen

- Am häufigsten kommt KI-Technologie im Controlling und der Finanzverwaltung von

Unternehmen zum Einsatz

- Häufigster Grund für den Nichtgebrauch von KI ist fehlendes Wissen, ethische

Überlegungen sind nur in jedem fünften Fall ein Grund für den Verzicht auf KI



Etwa jedes achte Unternehmen (12 %) in Deutschland - erfasst sind rechtliche

Einheiten mit mindestens zehn Beschäftigten - nutzt künstliche Intelligenz (KI).

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen für das Jahr 2023

mitteilt, setzen große Unternehmen ab 250 Beschäftigten weitaus häufiger

KI-Technologie ein als kleine und mittlere Unternehmen. So nutzt gut jedes

dritte Großunternehmen (35 %) künstliche Intelligenz, aber nur jedes sechste (16

%) mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten und jedes zehnte (10 %)

kleine Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten.