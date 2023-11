Die Aktienmärkte reagieren zu Beginn der neuen Handelswoche vor allem auf zwei Faktoren: auf die schwachen Zahken zu den Profiten der Unternhemen in China (das brachte die Futures im asiatischen Handel nach unten) - und auf die Verkaufszahlen zum Black Friday in den USA. Diese sind zwar zum Vorjahr +2,5% nominal gewachsen, aber das ist unterhalb der Inflations-Rate. Wie werden die Aktienmärkte der Wall Street auf die Black-Friday-Zahlen reagieren, die vor allem für den stationären Einzelhandel in den USA schwach waren (der Online-Handel dagegen gut)? Auffallend ist der derzeitige Optimismus der Wall Street: eine Weihnachtsrally ist fest einkalkuliert, weswegen die Absicherungen für fallende Kurse auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2020 fallen..

Hinweise aus Video: